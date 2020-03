Ministras de México apoyaron la protesta del 8M y la huelga de mujeres del 9M

Un gabinete feminista, al menos respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las nueve ministras del gobierno de México se manifestaron a favor de las movilizaciones convocadas por diversas organizaciones sociales y de mujeres, para los días domingo 8 y lunes 9 de marzo en el país norteamericano.

Las secretarias de Estado expresaron en una conferencia conjunta que las protestas del 8M y la huelga nacional de mujeres del 9M son necesarias para visibilizar la lucha de las mujeres por sus derechos. La ministra de gobernación, Olga Sánchez, aseguró que el ejecutivo asignará 4,4 millones de dólares para atender las problemáticas de las mujeres.

Informa El País que las titulares de cartera buscan dar un giro al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en medio de una creciente ola de femicidios y la dificultad para lograr la equidad de género. Hasta la fecha el mandatario suele criticar a sus antecesores y desviar la conversación sobre políticas públicas que aborde las demandas de las mujeres.

“Que se les considere ciudadanas de primera todo el tiempo y no solo en el momento de ejercer el derecho al voto”, dijo Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). La ministra Sánchez recalcó que “las mujeres son la prioridad de la cuarta transformación. Sin las mujeres México no va a cambiar, no puede cambiar“.