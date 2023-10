Otro escándalo en el United: Alejandro Garnacho es investigado por presunto caso de racismo

Durante las últimas horas se dio a conocer que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) comenzó una investigación contra Alejandro Garnacho por un eventual caso de racismo dentro del Manchester United.

La victoria de los ‘Red Devils’ en Champions League llegó como un tanque de oxígeno para dar una nueva esperanza en medio de un complejo momento futbolístico. Sin embargo, los problemas no han terminado en Old Trafford.

Recientes informes posicionan al jugador argentino en el ojo del huracán por conflictos extra futbolísticos, algo que ha complicado al club desde hace varios meses.

Hay que recodar que Antony, Jadon Sancho y el más icónico, Mason Greenwood han salido de la plantilla por diferentes razones ajenas al juego. El brasileño ya regresó a las formaciones titulares, el Jadon aún está cortado mientras se habla de una futura salida y Mason ya fue vendido; ahora los ojos están sobre Alejandro.

De manera concreta, el conflicto que se da con el extremo izquierdo surgió desde las redes sociales luego de que publicara una fotografía junto a su compañero André Onana.

Lo llamativo del post en X (Twitter) es que la imagen estaba acompañada con dos emojis de gorila, por lo que algunos lo consideraron un mensaje ligado al racismo.

La investigación de la FA

A pesar de que parecía una simple publicación, la Asociación comunicó que abrirá un expediente del caso con foco puesto en cómo actuó el jugador de Manchester.

Todo esto, aludiendo directamente a una eventual actitud racista, lo que sorprendió a varios y llega a complicar aún más al club inglés. Debido a esto, la publicación fue borrada por el argentino y también cerró su cuenta de X.

Conforme a lo estipulado por la FA, ‘Garna’ podría ser sancionado directamente por violar las pautas sobre publicaciones racialmente sensibles en RR. SS. Bajo esta línea, se espera algún castigo económico, algo que ya sufrieron los ‘diablos’ en 2020 con un caso similar protagonizado por Edinson Cavani.

La respuesta de Onana

Debido a todo lo que se ha generado a partir del supuesto caso de racismo que afecta a todo el Manchester United y la investigación sobre Alejandro Garnacho, el portero aludido salió a aclarar la situación.

En rigor, el camerunés planteó una postura sólida y defendió al joven trasandino apelando a la interpretación de cada persona, priorizando el sentimiento del aludido.

“La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá”, escribió André en sus redes sociales.