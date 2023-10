Suspenden duelo entre Bélgica y Suecia tras asesinato de dos suecos en Bruselas

El desarrollo de la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024 este lunes se vio cruelmente interrumpido producto de un acto presumiblemente terrorista que llevó a la suspensión del partido entre Bélgica y Suecia.

Todo debido a que en Bruselas se registró un tiroteo en el cual dos personas de nacionalidad sueca fueron asesinadas, con el autor de los disparos portando una kalashnikov.

Según reportan medios locales, además habría una tercera persona herida por parte de una persona de origen musulmán y quien todavía está siendo buscado por las autoridades locales, aun cuando reivindicó su ataque a través de las redes sociales.

“Vivimos por nuestra religión y morimos por nuestra religión”, aseguró mediante un video en Facebook tras su accionar que también quedó registrado por un residente local, mientras testigos aseguraron que habrían más víctimas en un hecho que ha provocado la realización de un comité de crisis en el gobierno belga.

Estos hechos ocurrieron en pleno partido de Bélgica y Suecia, quienes igualaban a 1 al entretiempo, cuando jugadores y espectadores supieron de lo ocurrido.

Ante esto, los jugadores de la selección sueca decidieron que no querían jugar más, cuestión que llevó a la suspensión del compromiso.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023