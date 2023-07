Edwin van del Sar es internado tras sufrir un derrame cerebral

Preocupación generó en el mundo del fútbol la delicada situación de salud que atraviesa uno de los porteros más destacados de la década pasada, Edwin van der Sar.

Uno de los emblemas del Manchester United fue ingresado en un hospital de Split tras sufrir un derrame cerebral mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Croacia.

Edwin van der Sar buscaba aprovechar su tiempo de descanso luego de finalizar en mayo pasado su rol como director deportivo del Ajax. De hecho, en el mismo elenco neerlandés informaron que su exfuncionario se encuentra estable y en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Todos en el Ajax le desean a Edwin una pronta recuperación. Estamos pensando en ti”, escribieron en el elenco de Amsterdam a través de sus redes sociales para informar la situación del exportero, para quien el derrame cerebral no le es ajeno pues su esposa, Annemarie, también padeció la misma enfermedad en 2009.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023