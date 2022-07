Daniel Passarella desmiente tener problemas de salud: “A cualquiera le puede pasar estar triste”

Pese a que durante la semana, desde Argentina se informó sobre problemas de salud que padecería el histórico excentral y exentrenador de la selección trasandina, Daniel Passarella, quien también fue dirigente de River Plate salió a desmentir la situación.

De hecho, mediante una entrevista con la Gazzetta dello Sport, planteó que no tiene ninguna de las enfermedades neurodegenerativas que se le asignaron. “Estoy bien, sólo tenía un poco de depresión porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuantos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá”, explicó.

Daniel Passarella aprovechó de entregar calma a los muchos ex compañeros que se contactaron con él al asegurarse en Argentina que tenía el mal de Parkinson y Alzheimer. “Recibí un mensaje de Gianca (Giancarlo Antognoni, ex compañero en Fiorentina), porque estaba preocupado. Le respondí ‘No te preocupes, no pasa nada, Daniel sigue para muchos años'”, sostuvo.

Incluso, quien fue campeón del mundo con la Albiceleste en 1978 planteó que fue invitado a una reunión por FIFA de cara al próximo mundial en Qatar. “Espero pronto ir a Florencia. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia“, cerró.

Sus dichos vienen a refrendar el comunicado enviado por su esposa, Graciela Benvenutto, y el hijo del “Kaiser”, descartando enfermedades neurodegenerativas. “Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia”, explicaron en un texto enviado a los medios trasandinos.