¿Reconciliación? James Rodriguez volvió a ser considerado en la selección de Colombia

James Rodríguez apareció como la gran sorpresa del técnico Reinaldo Rueda para los partidos frente a Brasil y Paraguay por las clasificatorias.

El actual jugador del Al Rayyan de Qatar regresará a la selección colombiana de Fútbol y tendrá su debut en la era de Reinaldo Rueda para los dos siguientes duelos en la ruta al Mundial de Qatar 2022.

El 10 cafetalero viene con rodaje en su nuevo club, aunque para su última presentación en tierras árabes fue expulsado contra el Al Arabi y está a la espera de conocer su sanción en la exótica liga.

📝 👉 Estos son los convocados por @ReinaldoRuedaDT para disputar la doble fecha de noviembre de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/66P4MSN0gW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 4, 2021

Los antecedentes del conflicto de James Rodríguez en su selección

En llamados anteriores, Reinaldo Rueda ni siquiera lo había tenido en cuenta, sosteniendo que no estaba al 100% para estar en la selección nacional. La situación más crítica surgió el pasado 30 de mayo, periodo en el cual el ex entrenador de la selección chilena decidió marginar al volante para los partidos frente a Perú y Argentina por clasificatorias y la Copa América de Brasil.

Ante esta situación, el emblema de la escuadra cafetera no se quedó callado y en un Instagram Live que realizó junto a sus ex compañeros Teofilo Guitiérrez y Camilo Zúñiga expresó: “Yo no estaba mal ahora, estaba para jugar la Copa América, pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron el respeto”.

Al respecto, en tierras colombianas se comenta que la sorpresiva nominación de James Rodríguez a la selección no responde a que existiera una reconciliación DT-jugador, sino que sería por la presión de los medios deportivos y lo que genera el 10 publicitariamente.

En lo estrictamente deportivo, a pesar de que el volante colombiano no juega desde el 17 de noviembre del 2020, en la derrota de los cafeteros 6 a 1 frente a Ecuador, corre el riesgo de perderse el partido frente a los guaraníes en Barranquila. James arrastra una cartulina amarilla y si con Brasil recibe otra, podría quedar fuera del trascendental partido contra Paraguay. ¿Lo cuidarán contra el Scratch? La respuesta la tiene solo Reinaldo Rueda.