“Muy orgulloso”: Karim Benzema celebró su regreso a la selección de Francia a través de las redes

“Estoy muy orgulloso de este regreso a la Francia y de la confianza que me han dado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti… y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió el delantero del Real Madrid en Twitter.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Exactamente desde el 8 de octubre de 2015 que Benzema no viste la camiseta del conjunto “bleu”, en un partido amistoso contra Armenia en el que anotó dos goles e hizo una asistencia.

Sin embargo, tras estallar el caso de chantaje a -en ese entonces- su amigo y compañero de selección Mathieu Valbuena con un video íntimo de este último junto a su esposa, el DT Didier Deschamps no lo convocó más.

Pero ahora, el entrenador de los galos cambió de opinión tras la buena racha del artillero “merengue”, que cuenta con 29 goles y ocho asistencias a su haber, en 45 partidos.

“Nos vimos, discutimos durante mucho tiempo (…), tuve una larga reflexión y después tomé una decisión“, señaló Deschamps tras revelar la lista para la Eurocopa.