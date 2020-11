Dos actores de Hollywood compraron un antiguo club del fútbol británico

El glamour del cine llega a un antiguo club británico y se anuncia a través de la red Twitter. Dos estrellas de Hollywood se hicieron con el control del equipo 2,5 millones de dólares. La apuesta económica de ambos actores fue celebrada por la empresa de streaming Amazon Prime.

El canadiense Ryan Reynolds y el estadounidense Rob McElhenney adquirieron a uno de los equipos de fútbol más antiguos del mundo. Su plan es documentar su incursión en el fútbol con una serie de televisión. El protagonista de la película “Deadpool” recalcó que “esto realmente está sucediendo”.

Los actores asumieron el Wrexham Association Football Club, más conocidos en su ciudad por los “Dragones Rojos”. El equipo disputa actualmente la quinta división del fútbol británico, a donde descendió en 2008. Sus partidos los disputa en el estadio Racecourse Ground, que tiene capacidad para 15.500 espectadores.

Wrexham es una ciudad ubicada cerca de la frontera de Gales e Inglaterra y posee algo más de 63.000 habitantes. Reynolds expresó en un video que “es posible que nunca hayas oído hablar de Wrexham, pero eso cambiará”. McElhenney alertó que todo el proceso “lo estamos documentando”.

El club, que era propiedad de sus hinchas desde 2011, expresó en Twitter que la “RR McReynolds Company”‘ toma el control del 100% del club. Esta decisión debe esperar la confirmación de las autoridades del fútbol británico. El 98% de los socios del club estuvieron a favor de la compra de Reynolds y McElhenney.

Ryan Reynolds aseguró que quiere estar en “tantos partidos como pueda” y que con Ron McElhenney “queremos tomarnos una pinta con la afición”. Los actores desean ser “grandes embajadores del club”.

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) November 16, 2020