Black Eyed Peas agradeció al Inter por enviarles camisetas con el número de Arturo Vidal

Mostrando sus camisetas personalizadas con el número de Arturo Vidal, el grupo musical estadounidense, Black Eyed Peas, agradeció al Inter de Milán el gesto de enviarles la indumentaria a través de un video publicado en las redes sociales de la banda.

Así, Taboo, Will.i.am, y Apl.de.ap, mostraron felices sus camisetas, todas con el número 22, y anunciaron una pronta visita a Milán para encontrarse con el equipo.

Precisamente, el agradecimiento de la banda tiene que ver con que el Inter presentó a Arturo Vidal al ritmo de la canción “Feel the beat”, haciendo así referencia al ya característico corte de pelo del jugador de fútbol chileno.

Ahora, los fans tendrán que esperar para el encuentro entre los músicos y el rey Arturo.

Many thanks to @Inter and @kingarturo23!! Hope to see you soon in Milan! 🙏🙌 pic.twitter.com/SHJbihE5ZH

— Black Eyed Peas (@bep) October 22, 2020