Los árbitros y el VAR también recibieron críticas desde Ecuador y Paraguay

El enojo en contra de los réferis y el video arbitraje (VAR) no es patrimonio de Chile. Los primeros juegos de la fecha inicial de las Clasificatorias de la Conmebol hacia el Mundial FIFA de Qatar 2020 trajeron diversas polémicas. Los reclamos también se vivieron en las ciudades de Asunción y de Buenos Aires.

En el Estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera, Argentina derrotó 1-0 a Ecuador. La definición del partido la concretó Lionel Messi con un tiro penal, que no dejó conforme a la visita. El técnico Gustavo Alfaro manifestó que “lo controvertido que me queda es la sanción del penal. Me permito disentir”.

El entrenador de la “Tricolor” se refiere a la jugada en que Pervis Estupiñán le quita el balón a Lucas Ocampos y el juez chileno Roberto Tobar marca penal. La acción fue comentada en medios trasandinos, donde algunos como Radio La Red dijeron que no era falta, y este viernes emitido por los matinales ecuatorianos.

Nada muy diferente ocurrió en el Estadio de los Defensores del Chaco. En la capital guaraní Paraguay empató 2-2 ante Perú, pero las miradas se detuvieron en el VAR por una expulsión que no llegó. La situación involucró al zaguero visitante Carlos Zambrano y al volante local Miguel Almirón.

El peruano cruzó al paraguayo con el partido sin goles y le golpeó al rostro. El hecho fue notificado por los asistentes del VAR pero el juez argentino Néstor Pitana solo mostró una tarjeta amarilla. Cadena Ser asegura que el error “vuelve a poner en jaque” al sistema de videos y el programa El Larguero califica lo ocurrido de “increíble”.

