FIFA canceló la entrega de los premios The Best 2020 ante la crisis del coronavirus

Ni gala ni premios por culpa del nuevo coronavirus. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) decidió cancelar la entrega de los premios The Best 2020 ante la crisis que provoca la pandemia del Covid-19.

La entrega de los galardones estaba programada para el mes de septiembre, pero el organismo dio por desiertos los resultados de la actual temporada. Esto impedirá que Lionel Messi pueda revalidar su trofeo de 2019.

La revista France Football aún no informa si entregará el Balón de Oro 2020, el que otorga desde 1956. La FIFA ya suspendió el Mundial Femenino Sub 20, el Mundial Femenino Sub 17 y el Mundial de Fútbol Sala.