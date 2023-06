!La gastronomía chilena imparable! Chancho en piedra es elegido como la mejor salsa del mundo

La gastronomía chilena sigue liderando rankings a nivel mundial. Luego que Taste Atlas destacara al pastel de choclo y al pisco, ahora fue el turno del chancho en piedra en ser reconocido.

Y es que la prestigiosa guía culinaria internacional, en un nuevo ranking, eligió a esta preparación nacional como la “salsa mejor valorada del mundo”.

Taste Atlas dio conocer que el chancho piedra obtuvo una puntuación de 5, seguida por el pebre y la salsa vede mexicana con 4.4 puntos.

Es más, dentro de su portal, se especifica que esta preparación “es una salsa chilena que es esencialmente una variación de la salsa de pebre con tomates agregados”.

“Aparte de los tomates, contiene ajo, ajíes, cebollas, aceite de oliva, sal, pimienta y perejil o cilantro. Una vez preparado, la consistencia del chancho en piedra debe ser más parecida a una salsa que la consistencia del pebre”, se agrega.

Desde la guía gastronómica recomiendan servir este platillo con pan, sopaipillas o empanadas y detallan que “el nombre chancho en piedra significa puerco sobre piedra o puerco sobre roca, refiriéndose a la preparación de esta salsa en un mortero de piedra”.

En tanto, se puntualizó que el mejor lugar para consumir esta salsa en Chile es Talca, en específico, en el restaurante “Las viejas cochinas”.

It is the best-rated salsa in the world! Can you list all the ingredients that go into Chancho en piedra? Test your world food knowledge in our quiz: https://t.co/qjnDqCkRA7

Check the answer: https://t.co/KRX471FYZ8 pic.twitter.com/Mm9hsQFvty

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 4, 2023