En el Ciudadano ADN conversamos con la chef Carolina “China” Bazán, sobre “Hops”, su nueva sanguchería ubicada en Monticello.

“Cuando a mí me invitaron a participar de este proyecto y me dijeron ‘queremos poner una sanguchería’, dije ‘a mí no me van a llamar para hacer los típicos sandwiches que todo el mundo ya conoce’. Entonces yo voy a traer mis sabores a la mesa”, comenzó diciendo la chef Carolina “China” Bazán.

En línea con lo anterior, la cocinera comentó que “a mí me gusta mucho que la gente viaje a través de los sabores y pueda conocer sabores de otras partes del mundo que a mí me gustan tanto”.

“De repente me decían ‘¿cómo pones un pescado en un sandwich?’ Para mí no me llama para nada la atención, pero claro, acá no es algo tan común. Pero es un sandwich de un pescado apanado, frito, con una salsa criolla que es un estilo muy peruano”, detalló la cocinera sobre una de sus preparaciones.

Los sabores del mundo de “China” Bazán en “Hops”

Cuando se dice la palabra “sanguchería”, lo primero que se puede venir a la mente puede ser un chacarero, un barros luco o un barros jarpa. Sin embargo, la variedad que “Hops” ofrece va más allá de lo clásico.

Sandra Zeballos, por ejemplo, destacó un sandwich que incluía entre sus ingredientes pedazos de pepino, salmón y queso crema en un pan bagel. “Son cosas que como que uno no le echa a un sandwich”, comentó la periodista del Ciudadano ADN.

“Mi hermano vivía en Londres y yo cuando lo iba a visitar eso era típico cuando uno volvía del carrete. Estaba lleno de estas tiendecitas de bagel y había fila para entrar como a las 3 de la mañana. Tú ibas y escogías tu bagel y el sabor que le querías poner”, relató la reconocida chef.

Así, Bazán añadió que “a mí eso me lleva a esos recuerdos en Londres, cuando era más joven y carreteaba hasta las tres de la mañana”.

El Arena Monticello: Un lugar donde convergen los paladares

“China” Bazán explicó que su restaurante abre desde la noche del jueves hasta la hora de almuerzo del domingo, lo que según sus palabras “es perfecto”.

“Funciona bastante bien, porque con esto del Arena es bien entretenido. Uno se arma un panorama: vas a ver el show y antes te vas a tomar algo o a comer algo rico. Entonces en ese sentido, van de la mano”, comentó la cocinera.

Por otra parte, Bazán comentó que además tiene clientela que en vez de ir a ver un show al Arena Monticello, va al casino, pero que cree “que funciona más este cuento del Arena con los distintos restaurantes que están”.

“Está el Lola, de Sergi Arola; Olivera Pastas, de Tomás Olivera; Daniel Greve, con Black Bar; y Yann Yvin con Yann Yvin”, detalló.