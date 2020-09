Dueña de “La Méndez”, pastelería con la mejor empanada de Santiago: “Ser primero no es tan bueno. Siempre cuando chica prefería el 6.9 al 7.0”

La pastelería La Méndez fue escogida como el local con la mejor empanada de Santiago por el Círculo de Cronistas Gastronómicos. Un reconocimiento que pilló de sorpresa a Laura Méndez, cocinera a cargo. “No he dormido en toda la noche. En estos tres días he dormido una hora. He trabajado como una yegua, Esto es una locura. Nunca quise ganar el primer lugar, aunque suene raro”, confesó en entrevista con Ciudadano ADN.

Durante estos días, el pequeño local de Avenida Las Condes se vio en la obligación de fabricar 5.000 empanadas, cantidad que “para nosotros es demasiado. Tengo una mezcla entre contenta y nerviosa. La gente se enoja porque no le vendemos, pero no puedo vender más. No puedo. Me dicen ‘se cree la muerte porque se ganó el primer lugar’. Esto tiene de dulce y agraz. Ser primero no es tan bueno. Siempre cuando chica prefería el 6.9 al 7.0.”, relató Laura.

La pastelería existe desde 1991, y en esos 29 años de experiencia “siempre sale quinta o séptima. Salir nombrada ya es un orgullo”. Laura reconoce que los reconocimientos también son un excelente elemento de marketing. “Yo no haría una fila por un primer lugar, pero hay gente que hace una fila por la que ganó”. Sin embargo, el buen recibimiento de su local es constante. “Ustedes me creerán que hay clientes que todos los fines de semana comen empanadas. Es una tradición”.

El secreto de la empanada perfecta, para Laura, es “el equilibrio”. “La masa tiene que ser súper buena, y el pino con carne blanca, picada, y una aceituna que se pueda mascar con tranquilidad. Y para que no estés todo el día comiendo empanadas, se le echa azúcar para que no repita”. Las empanadas de Las Méndez son totalmente caseras. “Están hechas en la casa, pero en grande. Todo es natural”. Sin embargo, Laura asegura que “piden la receta y se las doy. Qué secreto vas a tener. Encuentro que es una ridiculez”.

El emprendimiento tuvo que enfrentar las restricciones de la pandemia, que lo tuvieron cerrado por varios meses. “Yo sentí que iba a morir La Méndez. Que la iba a perder. En un minuto dije: conchalalora, qué voy a hacer. Ha sido un año tremendamente duro en todos los sentidos”. Por eso, poder abrir ahora y recibir este reconocimiento es un gran aliciente para la cocinera. “Después de tantas cosas, guau, no lo podría creer. Yo gritaba. Cuando me contaron, yo dije: me están agarrando para el fideo”.

Las Méndez también ofrece postres, entre los que destacan las mil hojas y empolvados. “Con esos conquisto a todo el mundo”. Para Laura, su visión es que “uno tiene que pensar que estoy invitada a esa casa y que van a hablar de mí, para bien o para mal”.

También está abierta a las críticas. “Que me digan, siempre. Para mí, si me está reclamando, es porque me quiere. Y me tengo que corregir. Si esto es con las manos”. Y finalmente, entregó un tip para disfrutar las empanadas: “Estar sentado quietito, con un vasito de vino, es muy bueno. Y la empanada recién salida del horno es lo mejor que hay. Que te queme la boca, es lo mejor”.