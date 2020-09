Marco Barandarian sobre reapertura: “Tendremos que trabajar con el 25% del personal, porque si no, ¿cómo nos arreglamos?”

Durante esta jornada comienza la reapertura de restaurantes y cafeterías en las comunas que pasan a la Fase 3. El sector gastronómico ha estado preparándose hace tiempo para este hito, para el cual hay muchas expectativas. Ciudadano ADN conversó con uno de sus representantes, el chef peruano radicado en Chile Marco Barandarian. “Estamos emocionados por poder volver”, expresó.

Sin embargo, el empresario gastronómico criticó que el anuncio se hizo “prácticamente de un día para otro. Nos enteramos recién”. Por eso, aunque su local no tuvo el tiempo para preparar la reapertura, Barandarian aseguró que el viernes será el gran día: Su amplia terraza les permitirá cumplir con los protocolos de distanciamiento, aunque como el aforo permitido solo alcanzará al 25%, “también tenemos que trabajar con el 25% del personal, porque si no, ¿cómo nos arreglamos?”

Desde Curacaví, ciudad en la que está instalado por problemas de salud, el chef contó que sus trabajadores “están todos pagados, porque están cobrando su seguro de cesantía. Hay que velar por los muchachos también, porque ellos tienen familias y lo están pasando muy mal”, aseguró Barandarian, visiblemente emocionado al contar que “se nos ha ido un compañero de trabajo muy querido, 20 años trabajando con nosotros, y este bicho se lo llevó. Ramón, encargado de la comida china peruana, ya no está con nosotros, y vamos a tener que abrir sin él”.

Una reapertura que promete diferencias. La cercanía entre el propietario, el garzón y los clientes es “una costumbre que teníamos, y que de pronto cambió. Pero de a poco vamos a volver a ser los mismos. De eso se trata, de dar el mejor servicio y de cumplir”, aseguró el empresario, que entregó la administración de sus locales a sus hijos. “Gracias a Dios que ya están grandes y ellos son los encargados, porque yo ya no puedo, por la salud. Este año cumplo 60, llevo 30 años en Chile y no corresponde que, después de todo lo que ha pasado, me ponga en riesgo por trabajar”. En su país tiene a su madre y dos hermanos, y la situación no es mejor. “No te imaginas lo que está pasando. La toma de conciencia es lo que más nos ha perjudicado. La gente cree que esto es un chiste y no es así. Para cuidar al otro hay que cuidarse uno primero”.

Resiliencia a la peruana

El gremio gastronómico, confesó Barandarian, se siente abandonado. “Por eso hicimos ese video, con los rostros representativos de la gastronomía en Chile, pidiendo favorecer a todo el gremio, porque somos todos los que lo estamos pasando mal”, expresó.

El equipo de Barandarian tendrá que turnarse para atender en esta reapertura, “y eso es complicado, pero vamos a salir adelante”. Sin embargo, está todo preparado para volver a ofrecer los favoritos de su clientela: piscos sour, ceviches, lomos saltados y pulpos al horno, “en ese orden”.

“Tenemos más de seis décadas en el cuerpo y sabemos de esto. Que Dios nos acompañe en esta nueva aventura. Ya tenemos la experiencia. No puedo decir nada hasta que llegue el momento. Pero de que vamos a poner las mesitas en la calle, las vamos a poner”, adelantó el empresario, quien se reconoce como “el primero en poner mesitas en Manuel Montt, cuando era un barrio donde vendían ropa, y ahora es un barrio gastronómico”, con un amplio abanico de ofertas, pero donde “todo va descantando y va quedando el mejor servicio, la mejor comida y la mejor sazón. Además, el cliente además de comer bien, quiere ser bien atendido”. Por su parte, junto con saludar a su clientela, aseguró: “Estamos de vuelta, y Dios va a querer que nos vaya bien”.