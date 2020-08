“Ciudadano a pata”: la historia y los vínculos con la colonia palestina del Barrio Patronato, y los viejos terminales de buses

Con la música de “Habibi ya nour el ein”, y a propósito de los 100 años del club deportivo Palestino que se celebran este mes, “Ciudadano a pata”, la columna de cultura, gastronomía y patrimonio de Ciudadano ADN, se puso a tono para hacerle un tributo al emblemático barrio Patronato, con su historia, sus hitos y su fuerte impronta gastronómica.

Un barrio que hoy está “bien golpeadito”, tras ocho meses de estallido social y pandemia en los que muchos de sus clásicos locales no han podido abrir. “Parece un pueblo fantasma”, comentó el periodista Mario Cavalla. “Cuando se acabe todo esto, muchos no van a poder abrir más porque no pudieron resistir”.

Hoy, Patronato está virtualmente emparejado entre las colonias coreana y palestina, pero el corazón del barrio sigue siendo esta última, muy influyente desde la gastronomía y los productos que se venden, aun cuando hoy es un sector “menos fabricante y más distribuidor”.

A fines del siglo XIX, arribaron a Chile los primeros palestinos arrancando de la persecución del Imperio Turco Otomano. Pero es al final de la Segunda Guerra Mundial, y frente a la desaparición del Estado Palestino, cuando termina de desarrollarse la migración, que se instaló principalmente en la zona sur de Recoleta debido a su disponibilidad de terrenos baratos con vivienda mixta: arriba residencial, abajo el negocio, a cuatro escalones de distancia.

“El paisano es extrovertido, cariñoso y engatusador”, comentó Cavalla. “Cuando llegaron acá no sabían una cosa de español, pero con tres palabras se daban vuelta”. De ellos proviene el clásico cliché comercial del “bueno, bonito y barato”. “Son gente encantadora, que te invita a la casa, buenos anfitriones”.

Alrededor del barrio palestino, y en dirección a La Vega, se creó un polo urbano muy interesante, con ejes como el Teatro Picaresque, “el Bim Bam Bum de los pobres”, con la mejor cantera de humoristas en Chile: Mino Valdés, Daniel Vilches, Gilberto Guzmán o Eduardo Thompson, quienes hicieron sus primeras armas en este teatro de Recoleta. Por su escenario pasaron también figuras como La Tongolele o Pedro Vargas o la rumana Nadia Gray, parte del elenco de “La Dolce Vita” de Federico Fellini. Otro de los elementos que volvieron mítico al Picaresque fueron sus recordados letreros, que anunciaban cada nueva revista, cuyo título por lo general se construía con títulos de películas famosas a las que le daban una vuelta picaresca. Algunos de ellos fueron “El triángulo de las desnudas” o “Encuentros cercanos con personas de cualquier tipo”. El mítico teatro fue a remate en 1991, para luego convertirse en la discoteca Punta Brown.

Mucho más adelante, y complementándose con la llegada de inmigrantes coreanos, peruanos o indios, la zona se convirtió en un polo gastronómico. “Es un placer culpable comerse un shawarma al paso”, comentó Cavalla. También en el barrio abundan los supermercados chinos, para abastecerse de productos como fideos de arroz, o kanikama para el sushi, ideales para una época donde se volvió común cocinar en casa. O locales como la aplaudida Pastelería Fufu, convertida en un local de culto por sus delicias árabes o productos como su pan pita. Patronato “ya es mucho mas que ropa, es un espacio para la gastronomía, o hasta carcazas de celulares”, comparándose con tradicionales sectores santiaguinos como Franklin.

Cápsula retro: Viajes interprovinciales

Hace 20 años, tomar un avión desde Santiago a La Serena era impensable. Por eso, los terminales de buses eran los verdaderos aeropuertos de la época. En el Santiago de décadas pasadas había muchos de ellos, como el Terminal Norte -instalado frente a la antigua cárcel, en la calle Amunátegui- donde era común encontrar líneas como Flota Barrios a Antofagasta, Tramaca a Copiapó o Galgo Azul a Papudo.

Cavalla recordó que “la línea más cuica en la que yo bajé era Varmontt”, que abarcaba viajes desde Santiago hasta Puerto Montt. Parte de su oferta incluía aperitivo, entretenciones como un bingo, una muy completa cena y hasta un whisky.

En esa época, la mayoría de los viajes se centraban en el Terminal Santiago, hoy llamado Terminal Sur, siempre saturado y desordenado. “Era realmente horroroso”, recordó el columnista. Otro terminal, de la línea Buses Lit y orientado a los viajes hacia O’Higgins y Maule, estaba en el paradero 12 de la Gran Avenida.

Hoy, todas estas rutas están agrupadas en terminales como Los Héroes o San Borja, terminando con la época más precaria de los terminales de buses.

Personajes clásicos del trabajo en buses son los auxiliares, que siempre tenían su pituto: “tenían su cajita de plumavit, su destapador, y en un momento del viaje se ponen a vender bebidas, que siempre estaban tibias”.

Cavalla cree que, pese a los avances actuales, “falta la construcción de ese gran terminal, con combinación con metro, que sea un pequeño terrapuerto”.