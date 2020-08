Locatarios del Barrio Bellavista se organizan en plataforma web: “Hay que demostrarle a la gente que sigue vivo a pesar de estar cerrado”

Bellavista Bella es el nombre de la campaña que reúne a los distintos locatarios del Barrio Bellavista, con un sitio web en el que estarán dando a conocer los locales abiertos, su cartelera de eventos online, los que ofrecen delivery y también a emprendimientos informales.

Según contó en Ciudadano ADN la presidenta de la junta de vecinos de Recoleta, Marcela Melej, el barrio “ha sido foco de turbulencia desde octubre” por su cercanía a la zona cero. “Hemos pasado por distintos procesos, desde la violencia hasta una constante represión de Carabineros, con gaseos, lo que fue muy dañino para el barrio. No tanto las manifestaciones”.

El barrio contaba con un programa de Carabineros llamado Servicio Especial Bellavista, con carabineros de distintas comunas haciendo servicios en el barrio; sin embargo, cuando vino la pandemia, “como se entiende que los locales cierran, se nos quitó ese servicio. No tenemos la presencia de Carabineros en la noche”. Eso ha llevado no solo a que no se respete la cuarentena en la zona, sino a constantes robos.

Por eso, bellavistabella.cl, que partió de un plan maestro para recuperar fachadas, calzadas y mobiliario urbano, ahora se reinventa dada la contingencia. “Le dimos una vuelta y pensamos que era un buen momento de lanzar la campaña para visibilizar las acciones del barrio”, incluyendo la venta de pequeños emprendimientos “medios improvisados” de los vecinos producto de la cesantía. “La vecina que vende pan, las sopaipillas, la que teje. Para nosotros es súper importante entender el barrio desde sus vecinos”, expresó la dirigente.

Más que un barrio bohemio

El Barrio Bellavista, para Marcela, “se entiende como un barrio bohemio y nocturno, pero también es muy rico durante el día. Tenemos una concentración de artistas, de danza, universidades. Es un barrio único a nivel nacional y nos interesa ponerlo en valor”.

Uno de esos locatarios que mezclan gastronomía y cultura es el Centro Cultural El Cerro. Su director, Julián González, contó que “este es un barrio súper diverso, cultural, gastronómico, de entretención y residencial”. Los locatarios, aseguró, están “buscando tener relaciones y dar a conocer a esa diversidad. Somos el barrio que tiene más teatros en proporción a cualquier otro de todo el país”, oferta que se suma a bares que dan espacio a músicos nacionales más emergentes, academias de baile y actividades artísticas más emergentes.

Por eso la campaña es recuperar el barrio. “Hay que demostrarle a la gente que sigue vivo a pesar de estar cerrado”. Ahora, el principal desafío es “enfrentar la reapertura tomando las medidas tomadas por la autoridad, aguantando como podemos todo este chaparrón que se nos vino encima”.

Otra prioridad de los locatarios, contó Julián, es sacar los restaurantes a la calle. “La experiencia internacional nos dice que es mejor tener a la gente aglomerada en espacios abiertos que en espacios cerrados”, dijo, estimando que al comienzo de la primavera estaremos entrando en las fases 3, 4 y 5.

Frente a la reapertura, dice Marcela, ese Plan Paso a Paso “me genera un poco de temor, a nivel personal”. Por eso, desde esta plataforma buscan presentarles a los visitantes habituales las distintas parrillas programáticas de los locales y centros culturales en contexto de pandemia, además de invitar a los vecinos que están haciendo ventas informales a que se integren a la plataforma.