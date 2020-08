“Ciudadano a pata”: el Hospital San José en peligro de demolición y el incombustible tostador Ilko

El ex Hospital San José, monumento histórico de la comuna de Independencia, hoy está en el debate. Según recordó Mario Cavalla en “Ciudadano a pata”, la columna de cultura y patrimonio de Ciudadano ADN, de las 5.5 hectáreas solo 1.5 son zona protegida -la construcción que data del siglo XIX- mientras la parte más nueva no lo está. Por eso, recientemente la autoridad emitió un aviso de desalojo: el plan es demoler parte de ese espacio para construir el nuevo Hospital del Cáncer.

“Si lo vemos del punto de vista utilitario, quién podría cuestionarlo”, sostuvo Cavalla. “Pero choca con lo otro. El espacio tiene una historia y tiene que ver con la arquitectura antigua de los hospitales”, que a diferencia de la frialdad de las clínicas actuales, tenían áreas verdes y luz solar.

El hospital San José se terminó de construir en 1872. En ese entonces, no existían vacunas ni antibióticos, y los hospitales eran locales de contención, ya que no era posible tratar enfermedades como la viruela y el cólera. Con el tiempo, el recinto se hizo pequeño y se debió construir la parte nueva, que es la que se quiere demoler, y que “el Consejo de Monumentos considera que es un espacio que no merece la condición de monumento histórico”, puntualizó el periodista.

Durante épocas recientes, el centenario recinto está teñido por un mito vinculado a lo paranormal. “De Carlos Pinto en adelante, todo el mundo lo relaciona con la cosa esotérica y los fantasmas”, comentó el columnista.

La propuesta para salvar el San José, insiste Cavalla, pasa por recuperar el espacio, siguiendo los pasos de construcciones vecinas como la Cervecería Ebner, transformada en un mall al que pronto se anexará el Museo de la Cerveza, o la fachada del antiguo diario El Mercurio, en Morandé con Compañía, también convertido en un centro comercial.

Además, según Cavalla, hoy día “ponerle la declaratoria de monumento a un edificio es un orgullo pero también es un problema. A veces ni siquiera hay plata para guardias. Si quieres pintar la fachada para cuidarlo, es un protocolo tan grande que es mejor ni hacerlo”. Sin embargo, existen muchas firmas para esta declaratoria. Ahora, la situación está en manos del Consejo.

Cápsula retro: el tostador Ilko

No existe un artefacto de cocina “más humilde pero más útil”, sentenció el columnista sobre un emblema de las cocinas chilenas. El tostador Ilko no solo se usa para hacer tostadas, sino que se ha vuelto fundamental para cocinar arroz y lograr el graneado perfecto, y es muy usado para cocinar en campings.

Se trata de un producto absolutamente chileno, pero también de exportación, por lo que está presente también en países como Colombia -donde se le conoce como “tostador de arepas”- y México. “Cuando alguien está en el extranjero, es muy común que lo primero que pidan de regalo sea un tostador Ilko”, contó Cavalla.

Existen varios tipos: de aluminio clásico, con hoyitos, de fierro -que son un poco más caros- e incluso redondos, con un manguito de madera, que permiten un tostado perfecto en el pan.

Datos de delivery

Fono Brownies ofrece “única y exclusivamente” brownies, de diversos tipos. Una de las variedades más aplaudidas es la de chocolate 70% de cacao. También están los Blondie, con una mezcla entre chocolate blanco y cacao, toffee y plátano, o mantequilla de maní. Si haces la compra antes de las 15:00 hrs., alcanzas a recibir el pedido el mismo día.

El segundo recomendado de la columna es un brebaje artesanal: la reserva ecológica Huilo Huilo está desarrollando hace tiempo su cerveza Peterman, producto que, con sus diversas variedades, acaba de llegar a Santiago.