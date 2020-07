“Ciudadano a pata”: El plato Willow y los 200 años del Museo Del Prado

View this post on Instagram

CRÓNICAS DE CUARENTENA "El Plato Willow" Prácticamente no hubo hogar chileno que no conociera este singular diseño de plato que se comercializó con gran éxito entre las décadas de 1960 y 1990. La autoría pertenecía a la empresa Fanaloza de Penco y el arte del producto fue obra del escultor Sergio Benavente quien recogió influencias de Inglaterra, de la loza Willow Patern y quiso darle un toque nacional. Por lo mismo imaginó un paisaje que podria ser el sur de Chile al que añadió un pomposo castillo como vuelo personal. El diseño venía estampado en plato bajo y hondo, además de juego de tazas. Se ofrecía en colores verde y rojo terracota, pero el mas demandado y popular, por lejos, era el azul con blanco que aparece en la imagen que ilustra esta cápsula. En algunas casas todavia se encuentran algunos ejemplares algo castigados con erosiones de una vida de uso y que hoy son objetos de colección. En el extranjero hay muchos compatriotas que, víctimas de la nostalgia se llevaron juegos completos para tener un pedazo de la patria en sus comedores y cocinas. Un Willow auténtico, Made in Chile. #retro #platowilow #cronicasurbanas #los80 #ciudadanoapata #stgoapata #mariocavalla #cuarentena