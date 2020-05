Juan Pablo Sáez y su emprendimiento de delivery panadero junto a su señora: “Por fin soy un actor de reparto”

Alejado de la televisión y con las puertas de su Teatro San Ginés cerradas producto de la pandemia COVID-19, Juan Pablo Sáez tuvo que reinventarse. Junto a su señora, la banquetera Camille Caignard -quien administraba el café del teatro- están repartiendo pan y bollería francesa a domicilio a través de su emprendimiento, que lleva por nombre Panadería La Coquette. El propio Sáez es uno de los repartidores.

Su cartera de clientes incluye nombres tan ilustres como el matrimonio del ex Presidente Eduardo Frei y Martita Larraechea. Con ellos Juan Pablo protagonizó una nota televisiva. “Hay gente que pensaba que estaba galleteado, pero no es así. Un periodista de Mega me acompañó en los repartos, le dije ‘esto se va a ver raro’, pero me dijo ‘no, hagámoslo’. Fuimos sin avisarle, lo que se vio fue lo que ocurrió”, contó el actor en conversación con Ciudadano ADN.

Sin embargo, se negó a dar detalles del pedido de los Frei-Larraechea. “No sé si lo puedo ventilar, pero básicamente mucho pan. Nada elitista. Ellos también compran para las hijas, no es que sean unos glotones, y también tienen nietos, así que había pan de chocolate y croissants”, relató el actor.

De Eduardo y Martita, contó que “son bien sencillos, viven en una casa en Las Condes pero cercana a Ñuñoa. Tienen un carabinero punto fijo por ley, pero la casa es de clase media, y toda la vida han vivido en una casa así”, y aseguró que su misión como repartidor es “endulzar la vida, eso trato de hacer no solo con los expresidentes, sino con todos los ciudadanos”.

Juan Pablo contó que el exmatrimonio presidencial no son los únicos clientes famosos. “Nos ha comprado Blanca Lewin, Javiera Contador, Alejandra Fosalba, un arquitecto famoso llamado Yves Besançon, y Paloma Soto, la esposa de Kramer”.

Desde su rol de banquetera, Camille se refirió a las dificultades de preparar bollería francesa. “Todo es chiquitito y a base de hoja mini éclair, y eso es mucho trabajo, hay que rellenarlo y va con un pincelado de chocolate arriba. Cuesta hacerlo, es mucho tiempo de producción. Además, las masas de hoja y la masa madre son todo un proceso”, contó, aunque aseguró que el resultado vale la pena. “Es muy rico para estos días que hace frío, con un chocolate caliente o café con leche, es exquisito. Qué importa engordar, con tanto problema eso está en un quinto plano”.

La banquetera aseguró que el actor “funciona muy bien” como repartidor. “El es muy multifacético. Además es un muy buen relacionador público”. Juan Pablo aseguró con humor que saca sus dotes de conversador en cada reparto. “A lo mejor les doy la lata, lo único que quieren es tomar once. Pero al fin soy un actor de reparto”.

Sin embargo, el actor no es el único repartidor. “Hoy tenemos 60 pedidos diarios, no podría llegar a 60 casas, menos con lo conversador que soy”. Por eso, dan trabajo a un equipo de cinco repartidores, tres músicos y dos actores.

Aunque su faceta televisiva en el último tiempo solo se remite a participaciones especiales en teleseries como “Gemelas” (Chilevisión) y “100 días para enamorarse” (Mega), Juan Pablo Sáez ha estado en las pantallas de REC TV gracias a la repetición de “Adrenalina” (1996), donde se hizo famoso como “DJ Billy”.

Precisamente por estos días, la señal del recuerdo de Canal 13 emite el último capítulo de la primera teleserie creada por Pablo Illanes. “Algunos días le hemos dado una mirada, y es apabullante ver el paso del tiempo en el cuerpo de uno. Siento que estuviera viendo un hijo mío”, confesó el actor, satisfecho porque “hay gente joven que no la había visto, y otros viéndola de nuevo. Es nostálgico y mágico al mismo tiempo. Se podría decir que estoy viviendo de las repeticiones y las reparticiones”.

Los productos de panadería La Coquette, además de su sitio web, se pueden encontrar en su Instagram.