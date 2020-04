Lentejas atomatadas, croquetas de jurel y hamburguesas de legumbres: las recetas sanas y felices de Connie Achurra para la cuarentena

Es posible comer saludable en tiempos de cuarentena, según Connie Achurra, autora de la saga de libros “Cocina sana y feliz”. Para conseguir ese tipo de cocina, “la clave es que sea fácil y con ingredientes que uno tenga en su despensa. Además tenemos tiempo y podemos dedicarnos”, aseguró en Ciudadano ADN la exitosa influencer de cocina.

“Hay recetas que te dicen: en un bowl mezcla la harina, en otro bowl mezcla los huevos. Voy sumando mentalmente, me doy cuenta que voy a ensuciar seis bowls para hacer un queque, y se me quitan las ganas”, admitió la cocinera. Además, otra clave de una receta fácil, sobre todo en estos días de aislamiento, es que “si no tengo un ingrediente tenga la posibilidad de cambiarlo”.

Para Achurra, atreverse a probar es fundamental para el éxito de una cocina feliz. “Hay gente que es súper cuadrada: ‘en la receta dice dos cebollines y no tengo cebollín’, bueno, prueba con cebolla”, aconsejó, sobre todo en días en que no es fácil ir al supermercado o a la feria a diario. “El otro día subí a mi Instagram una receta de lentejas atomatadas, porque tenía lentejas y tomate, y fue un éxito. En Chile siempre estamos acostumbrados a que las lentejas son con zapallo y arroz”.

Ante estos experimentos, la chef asegura que “me sorprende la respuesta de la gente”, conferenciando que “ahora estoy probando con el jurel, que es mil veces más rico que el atún y nutricionalmente es mucho mejor. Estoy fanática de las croquetas de jurel, y de las tortillas de jurel con verduras. Pucha que es bueno el jurel”.

Otra de sus innovaciones en estos días son las hamburguesas de legumbres. “La clave para que no se desarmen es que hay que molerlas con la minipymer y que queden como un puré muy grueso”, además de “mezclarlas con lo que tengan, como un concho de arroz abandonado en el refrigerador. Y al sartén con aceite de oliva, y listo. Hamburguesas con proteínas y carbohidratos. No necesitan huevo así que los veganos las pueden comer”, alertó Connie, que siempre incluye recetas amigables con quienes no consumen nada de origen animal.

En estos días de cuarentena, donde hay que conciliar trabajo y tareas de la casa, la cocinera propone cocinar para varios días y guardar. “La comida refrigerada dura cinco o seis días sin problemas”. Otro tip para sobrellevar el aislamiento es relajarse con las presentaciones. La comida, propone Connie, “se puede servir de la olla, no hay que poner en una fuente. Aunque yo, como saco fotos, cada vez que cocino y hago sesión de fotos pongo todo en platos bonitos y ensucio como 500 platos”.

Además de su ya famoso canal de Instagram, Connie anunció que está debutando como YouTuber. En ambas plataformas, dijo, “todos los días me encuentran haciendo cosas ricas para preparar”.