Feria “Hacedor de hambre” ante su nueva suspensión: “Hay emprendedores cerrando. Necesitan ayuda urgente”

Ante la contingencia provocada por el coronavirus, la tercera feria Hacedor de Hambre, programada para el próximo 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado debió suspenderse, “porque era insostenible con todo o lo que está pasando”, según expresó su organizador, Patricio Cisternas, en entrevista con Ciudadano ADN.

“Independiente de todo lo que pueda generar esto, hoy día Chile necesita pensar en Chile, en el bien común y no en las billeteras personales”, aseguró Cisternas, consciente de que las pérdidas económicas serán importantes. La reprogramación aún no está clara, pero Cisternas habla del último trimestre del año, una vez se solucione por completo la crisis sanitaria.

Sin embargo, esto tiene un doble filo: “va a pasar que se van corriendo todos los eventos y las ferias, y quedan todas juntas en un mes”. Por eso, espera coordinarse con otros eventos como la Feria del Sánguche y Oktoberfest para avanzar en alternativas que convengan a todos. “Hambre va a haber”, aseguró.

Junto con las pérdidas para la organización de Hacedor de Hambre, se verán afectados marcas, cerca de 200 emprendedores que iban a mostrar sus productos y 150 personas que trabajan en el proyecto, además de los 30.000 asistentes. Los involucrados en la feria, “en buenas palabras y en buen chileno, están pa’ la cagá”, comentó Cisternas. “Hay personas que invierten en el evento y no les va a entrar billete. Eso claramente los tiene mal. Están sufriendo la caída de un mercado que iba en crecida”. Recordemos que la feria ya había sido postergada en noviembre a causa del estallido social.

Muchos de estos emprendedores, incluso, se están dedicando a otras actividades. “Cuando se paraliza un Lollapalooza, un Oktoberfest, un Hacedor de Hambre, los billetes no alcanzan, y hoy estoy viendo a personas cerrando, a gente que no era de Santiago volviéndose a sus regiones, Es la puntita de lo que va a venir después”, dijo Cisternas sobre la realidad de cerca de 2.500 emprendedores ligados al rubro gastronómico, de los que “al menos 1.500 están rasguñando y no van a poder más. Necesitan ayuda urgente”.

Por eso, hizo un llamado a la banca y a Impuestos Internos, para que “podamos conversar y hacerles entender que hay un grupo que necesita seis meses, un año, un año y medio” de plazo para pagar sus deudas. “Cada cosa que se pueda hacer desde el Estado o el gobierno de turno ayuda”, apuntó Cisternas, insistiendo que las dos cancelaciones consecutivas de Hacedor de Hambre “a nivel personal me dejan absolutamente mal parado”. Para el emprendedor, es necesario cambiar el sistema de pago de impuestos, cuestionando el “pagar el 29% de tus utilidades, cuando la mía no es la misma realidad de un Luksic, de un Paulmann o de la señora de un kiosko. Necesitamos entender que no todos somos iguales ni podemos pagar igual”. Hoy, dice, muchos de sus socios “estamos en una ruleta de deuda enorme, trabajando para pagarle al señor Fisco y no para nuestros sueños”.