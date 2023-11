Exjugador de Melipilla denunció al club en redes sociales por una deuda: presidente de los “Potros” le respondió

Por medio de sus redes sociales, el jugador Gonzalo Lauler denunció públicamente a su exequipo, Deportes Melipilla, por el dinero de un finiquito que le estaban debiendo desde 2021, año en el que dejó al club capitalino para luego incorporarse a la Universidad de Concepción.

“Difícil poder escribir algo contra el equipo que me entregó todo y a su vez también le entregué todo y más, pero me veo en la obligación de exponer nuevamente algo que debería estar cerrado”, señaló de entrada el zaguero nacional.

“Ya son casi dos años del fin de la relación laboral con Melipilla y hasta la fecha no me han pagado el finiquito acordado y firmado por el presidente o ex presidente del club. (…) Hoy será el último día que esperaré para que me contacten, porque no creo que esté dentro de las normas no pagarle el finiquito a sus trabajadores”, indicó, remarcando que hasta este miércoles 29 de noviembre le daría plazo al club para que le pagaran lo adeudado.

El presidente de Deportes Melipilla respondió

Para la sorpresa de Gonzalo Lauler, recibió una rápida respuesta por parte del mandamás de los “Potros”, José Castillo, quien durante la jornada de ayer resolvió el tema con el propio jugador.

“Gracias al nuevo presidente del club, por contactarme rápido y hacerse cargo de algo que heredó por culpa de otros irresponsables. Ya es tema solucionado y el día martes espero ya sea solo un mal recuerdo. Gracias a don José Castillo por su rápida solución”, escribió Lauler en su cuenta de Instagram.