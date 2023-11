Argentina, Brasil y Perú arriesgan multas y resta de puntos en las Eliminatorias al Mundial 2026

Los incidentes registrados en los partidos de Perú vs Venezuela y Brasil vs Argentina durante la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 no dejaron indiferente a nadie. Frente a ello, la FIFA está estudiando sanciones en contra de las selecciones involucradas, las cuales incluso podrían significar una pérdida de puntos.

Los hechos de violencia en la sexta fecha de las Eliminatorias

El partido entre Brasil y Argentina estuvo marcado por la violencia en las tribunas. Allí, en pleno Estadio Maracaná, los hinchas argentinos terminaron siendo oprimidos por la policía brasileña, lo que se transformó en una verdadera batalla campal en las galerías del recinto. Los incidentes llegaron a tal magnitud que el mismo portero de la “albiceleste”, Emiliano Martínez, se involucró en el altercado golpeando a uno de los policías locales.

Por su parte, la selección de Argentina también arriesga sanciones, luego de que la hinchada trasandina le gritara insultos racistas a los futbolistas brasileños. Uno de los más afectados fue el delantero del Real Madrid, Rodrygo.

Imágenes de cómo ha comenzado la violencia en las gradas del Maracaná en la previa del Brasil-Argentinapic.twitter.com/3GoT9rACNV — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) November 22, 2023

Otro partido donde se vivieron serios altercados en las tribunas, fue el de la Perú y Venezuela. Dicho encuentro estuvo marcado por los insultos racistas por parte de hinchas peruanos en contra de los fanáticos venezolanos, quienes eran los visitantes. De hecho, antes de comenzar el partido, la policía peruana revisó uno por uno a los simpatizantes de Venezuela con el objetivo de encontrar residentes ilegales de aquel país.

Tras culminar el encuentro, los hinchas locales le propinaron una oleada de insultos racistas a los venezolanos que fueron a ver el partido. En ese mismo contexto, la policía peruana agredió a algunos jugadores de Venezuela cuando estos se acercaron a su hinchada.

Vergonzoso final del partido #Peru 🇵🇪 #Venezuela 🇻🇪(1-1) Policía peruana agredió a algunos jugadores de la vinotinto luego de que estos quisieran saludar a su hinchada al concluir el partido #Xenofobia #Eliminatorias pic.twitter.com/frSVmbE2KZ — Carlos Montero (@CMonteroOficial) November 22, 2023

Posible deducción de puntos para las selecciones involucradas

La Conmebol emitió un comunicado desligándose de la responsabilidad de los hechos de violencia. En ese sentido, fue la FIFA quien abrió un expediente para estudiar las eventuales sanciones que arriesgan los combinados sudamericanos.

Según informó el medio brasileño Globoesporte, la FIFA aún no cuenta con el detalle preciso del informe arbitral de los hechos ocurridos. Sin embargo, las sanciones apuntarían a una posible deducción de puntos o una multa económica para las selecciones involucradas.

De acuerdo con el “Código disciplinario de la FIFA” en su artículo 15 donde se habla sobre la discriminación en los partidos, se mencionan distintas sanciones contra los equipos que la ejerzan. Allí, se mencionan sanciones tales como “la implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada”, entre otros.

En ese sentido, Argentina, Brasil y Perú serían las selecciones perjudicadas en caso de que el máximo ente del fútbol tome la decisión de quitarles parte de su puntaje en las Eliminatorias de cara al Mundial 2026.