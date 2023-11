Alfonso Parot y los objetivos que le restan a la UC: “Si no nos metemos en copa internacional, va a ser un año muy muy malo”

El defensa de la UC, Alfonso Parot, se expresó con alivio respecto al nivel mostrado por el plantel cruzado en el empate a 1 con Huachipato, más allá de que no hayan podido ganar para consolidarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

“No lo enfocaría en eso, nos vamos con una sensación buena por lo que mostró el equipo. Hablamos de que la base era mostrar otra actitud, otra cara, que es lo mínimo y que no se estaba mostrando en los últimos partidos. Nos vamos tranquilos, no sé si contentos. Esta es la base para empezar a seguir sumando de cara al objetivo final, que es llegar a copas internacionales”, remarcó el “Poncho”, junto con plantear una autocrítica respecto a la temporada, donde estuvieron lejos de pelear el título del Campeonato Nacional 2023.

“Son muchos factores, pero el bajo nivel individual y grupal nos fue costando. Fue un año sin nuestra cancha. Santa Laura no siempre ha estado en buen estado, de visita nos costó un montón. No partimos bien y no pudimos sobreponernos a esa adversidad. Fue un año malo, que esperamos meternos en copa internacional, o va a ser muy muy malo”, reconoció Alfonso Parot, junto con valorar el aporte de los juveniles en las últimas fechas.

“Es sangre nueva, están con muchas ganas, pero como estamos no les podemos exigir nada, solamente que entren y disfruten, que ganen experiencia. Los necesitamos a todos, somos un plantel corto. Han sumado los más jóvenes”, concluyó el lateral de la UC.