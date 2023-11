Cristopher Toselli y la derrota de la U ante Coquimbo: “El penal y la expulsión fueron golpes importantes”

Cristopher Toselli, portero de Universidad de Chile, habló tras la derrota de este viernes por 2-1 frente a Coquimbo Unido por la jornada 28 del Campeonato Nacional 2023 y lamentó las incidencias arbitrales que marcaron el duelo en el Estadio Santa Laura.

“Creo que hicimos un buen primero tiempo, unos buenos 20-25 minutos, donde tuvimos chances y un gran ímpetu junto a la gente. Lamentablemente en una pelota parada nos marcan y después se nos pone cuesta arribo con un penal que creo que no lo es”, comentó el guardameta tras el encuentro.

Asimismo, agregó que “la expulsión y el penal fue un golpe importante, aun así no bajamos los brazos. Creo que en el segundo tiempo prácticamente no nos llegaron, pero obviamente que era difícil. Hicimos un gran desgaste y no nos alcanzó”.

“Me parece que el árbitro se equivoca en el penal. La expulsión de Matías (Zaldivia) no la he visto, pero te condiciona mucho. Quizás el resultado no pasa por ahí, pero fueron dos golpes muy rápidos donde se nos puso muy cuesta arriba para el segundo tiempo”, añadió.

Además, reconoció que “nos ha costado, somos autocríticos en eso, más aún de local. Estamos en deuda en ese sentido, pero creo que hasta el gol de ellos fuimos superiores. No dejamos de correr, la actitud se rescata, pero no nos alcanza”.

Finalmente, Cristopher Toselli mantuvo la ilusión por clasificar a una copa internacional en la U. “Eso es lo único positivo de todo esto. Quedan dos partidos muy importantes y vamos a dar todo hasta el final para alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto”, cerró.