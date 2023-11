Juan Rodrigo Rojas anticipa el Chile-Paraguay y recuerda con nostalgia su paso por la U: “Me hubiese gustado salir campeón ahí”

Juan Rodrigo Rojas, futbolista paraguayo con pasos por el fútbol chileno, anticipó el próximo duelo entre Chile y Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026, respaldó el trabajo de Eduardo Berizzo y recordó con nostalgia su etapa por la U.

En diálogo con ADN Deportes, el volante de 35 años aseguró que el choque entre La Roja y la Albirroja “será muy parejo, son dos selecciones que se conocen mucho, Berizzo hace poco tiempo dirigía a Paraguay, conoce a los jugadores. Ambas selecciones son rivales directos por un lugar en el Mundial y pasan por la misma transición, de buscar nuevos jugadores”.

Rojas fue dirigido por Berizzo en O’Higgins y en la selección paraguaya, lugar donde el “Toto” fue despedido por malos resultados. Respecto a esto último, el mediocampista explicó que “la falta de recambio en la selección no le ayudó mucho, no pudo encontrar una base competitiva como en Eliminatorias anteriores, y en Chile le está pasando lo mismo. Pero en Paraguay cuando llega un técnico extranjero se le mide directamente con los resultados y estos no fueron buenos de inmediato, por eso la crítica fue más dura con él”.

“Berizzo no llegó a la selección chilena como un desconocido o como alguien nuevo en el medio, llegó con otro nivel de peso, con más espalda. Sé que tienen una posibilidad de volver a ser competitivos”, agregó el actual jugador de Sportivo Luqueño.

En esa misma línea, mostró confianza por La Roja para estas Eliminatorias. “Estoy seguro de que será una selección que competirá por un lugar. Ahora hay más cupos para ir al Mundial. Chile estará ahí peleando”, añadió.

“En O’Higgins viví momentos increíbles. En la U fue muy intenso”

Juan Rodrigo Rojas defendió los colores celestes entre 2012-2013 y visitó la camiseta azul entre 2013-2014. “Extraño mucho mi etapa en Chile. En O’Higgins viví momentos increíbles y fuertes en lo emocional. En la U fue muy intenso, me tocó jugar muchos torneos, como la Sudamericana y la Libertadores. Jugué todos los partidos y luego llegó una oferta que era buena para mí y para el club, así que me tuve que ir a México”, comentó.

“Mi hijo nació en Chile, tenía muchas ganas de continuar en el fútbol chileno, pero uno no siempre es dueño del destino y tiene que seguir su camino, eso impidió que yo pudiera dejar una huella más importante, sobre todo en la U”, reconoció Rojas antes de cerrar con lo que dejó pendiente en el elenco universitario.

“Me hubiese gustado salir campeón en la U, pero justo ese año fue convulsivo, tuvimos tres entrenadores, el club venía del paso exitoso de la era Sampaoli, eran momentos difíciles. Aun así lo disfruté mucho”, concluyó.