“Parece Roberto Carlos”: Gabriel Suazo se llevó tremendo elogio tras la victoria del Toulouse ante el Liverpool en Champions

Con Gabriel Suazo como titular y gran figura, el Toulouse francés consiguió este jueves un tremendo triunfo por 3-2 ante Liverpool en condición de local por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League 2023-24.

El lateral chileno inició desde el primer minuto en los “Violetas” y cumplió con una gran actuación en la victoria sobre los “Reds”. De hecho, estuvo cerca de abrir el marcador a los 28′, pero su remate exigido en el punto penal se fue desviado por muy poco.

Fue tan buena la actuación del seleccionado nacional, que se ganó un tremendo elogio en Europa.

El periodista Andrés Onrubia, que comenta fútbol francés para Eurosport, lanzó: “Un minuto después del gol del Liverpool, jugada excepcional de los franceses que acaba con gol de Magri. El encuentro de Gabriel Suazo está siendo apoteósico. El chileno parece Roberto Carlos“.

Consignar además que, tras la victoria, el ex Colo Colo dejó un mensaje en su cuenta de Instagram refiriéndose al gol a puerta vacía que perdió ante el Liverpool en la fecha pasada.

“Resiliencia. Una palabra que la tengo y la tendré siempre dentro de mí. Hace dos semanas me tocó caer, pero cuando caigo no hago más que sacudirme e ir de nuevo. Hoy me tocó dar un pase decisivo para un triunfo histórico. El fútbol y la vida es así, pero cuando te toca caer y estar abajo lo único que puedes hacer es aprender y levantarte para seguir”, sostuvo.