Mauricio Pellegrino y las dudas sobre su continuidad en la U: “Estoy muy cómodo y contento en este lugar”

Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile, anticipó el duelo de este sábado ante la UC en una nueva edición del Clásico Universitario y abordó las dudas sobre su continuidad en la banca de los azules en la recta final del Campeonato Nacional.

“Es un partido importante y también para el adversario. Obviamente que nos daría un empujón muy bueno para el sprint final. Está el aspecto emocional que representa un clásico, ganar un partido y eso es muy importante para nosotros”, afirmó el estratega en rueda de prensa.

En esa línea, analizó la derrota del pasado lunes ante Everton. “El equipo se esforzó y estuvo ahí hasta el final con un hombre menos. Creo que el equipo tiene mucho ímpetu y tenemos que volver a eso, porque esa fue una de las características que tuvo el equipo cuando mostramos nuestra mejor versión. Queremos recuperar eso y ojalá pueda ser en este partido”, afirmó.

Por otra parte, el DT de la U insistió en que no ha habido comunicación con la dirigencia para definir qué pasará en 2024. “No he hablado ese tema. Si uno proyecta es porque creo en los procesos de las cosas que se hacen bien, de lo que uno puede dejar así no continúe el año que viene, porque para mí eso es muy importante”, explicó.

“Si el club ha sido prudente en ese tema hay que respetarlo, lo veo bien. Creo que hay que esperar, porque nosotros nos estamos jugando cosas importantes. Estoy muy cómodo y contento en el lugar donde estoy. He descubierto un club fantástico, con una afición increíble. Si el año que viene estoy, sería algo bueno porque hay una continuidad y si no, el club tiene los cimientos para preparar algo bueno también”, agregó.

La reflexión de Mauricio Pellegrino sobre el caso de Jordhy Thompson

Por otra parte, el entrenador de la U fue consultado por la situación del canterano de Colo Colo, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por femicidio frustrado contra su expareja. “Es un tema social, no tanto del fútbol. Sin duda que en nuestro club y en otros donde estuve hay protocolos internos de comportamiento, sanciones”, afirmó.

“Es un tema que hay que atacarlo a nivel social, que nos afecta a todos. Son temas delicados, para eso está la justicia. Hay que esperar, ser pacientes, tratar de ayudar a los jóvenes para que puedan tener consciencia realmente de estos aspectos y dejar a la justicia que haga su parte”, añadió.

“Yo he tenido algunas experiencias donde hemos pasado momentos difíciles. He perdido jugadores por estos aspectos donde al final, lo deportivo es lo menos grave. Lamentamos mucho, pero no solo a nivel deportivo, sino a nivel social que pasen estas cosas”, cerró.