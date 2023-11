Jordhy Thompson parece tener los días contados en Colo Colo. Es parte de lo que se desprende de las palabras de Daniel Morón, director deportivo del club, quien este martes comentó la situación del volante.

Thompson fue detenido el pasado lunes por la madrugada, luego de que su pareja lo volviera a denunciar por un caso de violencia intrafamiliar en su contra. En horas de la tarde, el jugador formado en Macul quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

Este martes, Colo Colo se pone al día en el Campeonato Nacional enfrentando a Magallanes, y desde Rancagua, el ex portero e ídolo del “popular”, comentó la situación del volante.

“Es una situación difícil, de acuerdo a los hechos denunciados que fueron gravísimos, y que no representan el sentir de este club, es que se tomó la decisión de separar del plantel a Jordhy, dejarlo fuera, hasta fin de temporada y esperar lo que pueda venir más adelante”, dijo a los medios.

Agregó que los próximos días serán claves para el futuro de Thompson: “vamos a hacer una evaluación a fin de mes en reunión de directorio, habrá alguna evalucaión y saldrá alguna respuesta para ustedes”.

Daniel Morón insistió en que “al jugador hasta último momento se le ha entregado ayuda de psicólogo, psiquiatra, el jugador en un momento decidió irse a vivir solo siendo mayor de edad, en ese aspecto le hemos dado hasta el último momento todas las posibilidades de rehabilitación”.

“La situación de ellos dos no ha sido fácil y por eso ha llegado a estos niveles, a mí me cuesta calificar las cosas porque nosotros no estamos todo el día con los jugadores en cada paso que dan, veíamos que se juntaban, que no lo podían hacer, muchas veces lo aconsejamos y les dijimos que parecíamos un jardín infantil detrás de los jugadores”, aseveró.

El directo deportivo de Colo Colo complementó con que “lamentablemente nos vemos involucrados en esto, que no lo esperábamos, pero la verdad es una situación super complicada y difícil”, aseveró.

Cerró comentando cómo se lo tomó Gustavo Quinteros, entrenador del primer equipo: “en el momento en que sucedió esto, ayer en la mañana le comenté la situación de Jordhy y él también lamenta mucho esto“, cerró Daniel Morón, respecto a la situación de Jordhy Thompson.