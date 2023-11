Presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo fustiga el comportamiento de Jordhy Thompson: “Hay que tomar medidas drásticas y serias”

La detención de Jordhy Thompson durante la madrugada de este lunes por violencia intrafamiliar contra su pareja, siendo reincidente en el tema, generó la indignación al interior del Club Social y Deportivo Colo Colo.

“Es una situación de la mayor gravedad, donde se están imputando delitos tremendamente graves que no son aceptables en Colo Colo y en ningún otro lugar de la sociedad”, remarcó el presidente de la orgánica, Matías Camacho.

“Tenemos el deber de velar por el patrimonio, la historia y los valores fundacionales del club. Tenemos que ser firmes y claros en decir que este tipo de situaciones no son aceptables, no podemos seguir permitiéndolas al interior del club. El daño reputacional a Colo Colo ha seguido creciendo, haremos el llamado a tomar las medidas necesarias para resguardar los intereses del club por sobre los de cualquier particular“, insistió respecto a la situación de Jordhy Thompson, cuestionando el accionar de Blanco y Negro tras los antecedentes respecto al actuar del jugador meses atrás.

“Lamentamos la decisión del directorio, donde se estuvo en contra de enviar al jugador a préstamo. Hoy volvemos a esta situación, no se han tomado medidas suficientes. Hay que tomar medidas drásticas y serias, esta situación no puede volver a repetirse nunca más en Colo Colo. También hay que poner ojo en la formación para nuestros cadetes y prevenir riesgos”, comentó Matías Camacho.

Además, remarcó que lo ocurrido con Jordhy Thompson puede afectar al plantel en la recta final de la temporada. “Preocupa que en un año que no ha sido para nada positivo en los resultados, este sea el tema de lo que se habla en torno a Colo Colo. El foco exclusivo debería estar puesto en los resultados”, concluyó el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.