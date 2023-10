FIFA inhabilita de toda actividad relacionada con el fútbol a Luis Rubiales por tres años

Tras los hechos ocurridos en la final de la Copa Mundial Femenina el 20 de agosto de 2023, en donde en la premiación besó sin consentimiento a la futbolista española Jenny Hermoso tras obtener la Copa del Mundo femenina, finalmente la FIFA dictó sentencia en contra del hasta entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Tras dar a conocer que se infringió el artículo 13 del organismo, el máximo organismo del futbol mundial determinó que Rubiales ha sido sancionado con tres años alejado de toda actividad deportiva tanto nacional como internacional.

En un principio, Rubiales había sido suspendido provisionalmente por un período inicial de 90 días, sin embargo, este lunes el tribunal de honor de FIFA dio a conocer la sanción definitiva, señalando en un comunicado que “La FIFA reitera su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas y garantizar que se respeten las reglas básicas de una conducta decente“.

La sanción fue notificada a Rubiales durante la mañana de hoy lunes, y se espera que el dirigente pueda acudir a la instancia de apelación que no debe ser superior a diez días una vez notificada la sentencia, en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA ante la Comisión de Apelación del organismo.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years

