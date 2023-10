Mourinho cargó en contra del Papu Gómez tras su doping positivo: “Yo si tengo un poco de tos, no ando tomando de esos jarabes”

Hace un par de días se dio a conocer la durísima sanción que mantendrá marginado del fútbol durante dos años al argentino Alejandro “Papu” Gómez, luego de haber arrojado doping positivo en la antesala del Mundial de Qatar 2022.

Este domingo el Monza de Alejandro Gómez se enfrentó a la Roma de José Mourinho, partido que terminó en una victoria en la agonía para el equipo de la capital italiana por 1-0. Sin embargo, la mayor controversia se generó fuera de la cancha, donde Mourinho en declaraciones le lanzó un dardo al argentino por su doping positivo.

Toda la controversia inició con anterioridad a que se conociera sobre la sanción del atacante argentino, cuando el propio Alejandro Gómez emitió unas declaraciones en contra del entrenador portugués. Allí, el futbolista trasandino se refirió a Mourinho y dijo que su único recuerdo con él fue “la Europa League ganada con el Sevilla hace unos meses”.

Desde esas declaraciones hasta el encuentro entre ambas escuadras pasó bastante agua bajo el puente. Y es que, luego de los dichos de Gómez, se dio a conocer sobre su doping positivo de Terbutalina, la cual habría ingerido por error tras haber consumido una cuchara de un jarabe de su hijo.

Frente a ello, las declaraciones del Papu y su situación del doping positivo no pasaron desapercibidas para el estratega portugués, quien se lo refregó en su cara tras la victoria de la Roma ante el Monza.

“¿Papu Gómez? No recuerdo que haya jugado la final de Europa League. Creo que ha jugado contra la Juventus en semifinales, ya con un control positivo”, partió declarando Mourinho.

Posteriormente, y, por si fuera poco, el portugués sentenció sus dichos mencionando que “yo si tengo un poco de tos, no ando tomando de esos jarabes porque sino cuando vaya al control voy a estar en problemas”, concluyó.

Cabe señalar, que mientras el partido entre la Roma y el Monza llegaba a su fin, el entrenador luso fue expulsado del compromiso luego de hacer gestos provocadores a la hinchada del equipo del Papu Gómez. Por ende, “Mou” se perderá el próximo encuentro de la Serie A, el cual será ante el Inter de Milán de Alexis Sánchez.

Jose Mourinho was sent off after AS Roma’s late winner, for winding up the Monza fans 🟥👀 pic.twitter.com/BCe7LGDkY3

— SPORTbible (@sportbible) October 22, 2023