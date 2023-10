El fútbol mundial está de luto. Este sábado, el Manchester United confirmó el fallecimiento de la leyenda del club y la selección de Inglaterra, Bobby Charlton, a los 86 años.

“El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club“, informaron los “Diablos Rojos” a través de redes sociales.

Charlton, diagnosticado con demencia en 2020, murió “rodeado por su familia“, detallaron sus allegados, que expresaron su “agradecimiento a todos los que han contribuido a sus cuidados y a tanta gente que le amó y le apoyó”.

Charlton es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol inglés. El otrora delantero jugó más de 758 partidos con el Manchester United, marcando más de 249 goles, y se proclamó campeón del mundo con Inglaterra en 1966. Además, levantó la Copa de Europa, en 1967.

El fallecido exjugador fue galardonado con el Balón de Oro en 1966 como el mejor jugador de Europa. En las siguientes ediciones de 1967 y 1968 fue segundo. Años más tardes, anunció su retiro del fútbol en 1979, tras disputar cuatro Mundiales: 1958, 1962, 1966 y 1970.

Bobby Charlton también destacó por ser uno de los sobrevivientes del accidente aéreo en Múnich (Alemania), el 6 de febrero de 1958, donde perdieron la vida gran parte de la expedición del Manchster United.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023