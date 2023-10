Las dos fechas de Eliminatorias que se jugaron este mes dejaron un ambiente tenso en Perú. La prensa de aquel país lanzó fuertes críticas contra su selección tras perder los partidos ante Chile y Argentina, por lo mismo, el delantero Paolo Guerrero se cansó de los cuestionamientos y protagonizó un duro cruce con los periodistas antes de dejar el territorio peruano.

El máximo goleador de la Bicolor estuvo anoche en el aeropuerto de Lima para volver a su club, Liga de Quito de Ecuador, pero minutos antes de subirse al avión estalló contra los reporteros que estaban presentes en el lugar.

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola, ni conocen una pelota. ¿A quién le han ganado?”, señaló el experimentado delantero en medio de un caótico trayecto al interior del terminal aéreo.

“Están criticando a la selección y me critican a mí, pero mi pregunta es, ¿cuándo han pisado una cancha de fútbol? No voy a hablar más, eso es lo que tenía que decir. Que me digan en mi cara cuándo ha pisado una cancha, cuándo han metido un gol”, agregó Paolo Guerrero, molesto con la prensa peruana.

Revisa el momento que protagonizó Guerrero