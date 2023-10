Vicente Reyes es cedido a préstamo por el Norwich: partió a club de la sexta división por tres semanas

El portero chileno, Vicente Reyes, fue protagonista de un curioso movimiento. El joven guardameta fue enviado a préstamo desde el Norwich City al Braintree Town, de la sexta división de Inglaterra, por un periodo de tres semanas.

A través de redes sociales, los “Canarios” detallaron que “Vicente Reyes ha completado una cesión a Braintree Town de la Liga Nacional Vanarama Sur. El préstamo del arquero durará hasta el 9 de noviembre”.

El Braintree Town actualmente ocupa el decimoséptimo lugar de la tabla en la National League South y este sábado jugó por la cuarta ronda de la fase de clasificación de la FA Cup con un empate sin goles ante Chesham, encuentro donde Reyes tuvo su debut inmediato.

El arquero de 19 años vio acción durante los 90 minutos del partido que terminó con una igualdad 0-0, por lo que todo se definirá en el partido de vuelta a jugarse el martes 17 de octubre.

Se espera que Vicente Reyes alcance a disputar al menos cinco partidos más hasta que culmine la fecha de su préstamo en el conjunto de “The Iron” y, posteriormente, se reincorpore con mayor ritmo al Norwich City.

Vicente Reyes has joined Braintree Town on loan until November 9.

