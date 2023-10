“Si vivimos lamentándonos…”: la potente reflexión del DT de Perú tras la derrota ante Chile en las Eliminatorias

Juan Reynoso, DT de Perú, se mostró autocrítico al analizar la derrota y la actuación de sus dirigidos frente a Chile en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“No me interesa repartir culpas, lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido, no lo interpretamos como lo esperábamos. En el escenario malo pasaron muchas cosas que se habían anticipado, esa es responsabilidad mía”, señaló el técnico peruano en rueda de prensa.

“El golpe de hoy que nos sirva de motor para lo que viene. En la Eliminatoria, todos los sabemos, no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien, y para jugar bien debemos ser un equipo camaleónico, que nos adaptemos a diferentes circunstancias. Hoy esa parte no me gustó”, agregó el entrenador de la selección rojiblanca.

De cara a lo que viene, Juan Reynoso indicó que “esto es fútbol, acierto y error. Hay que reinventarnos, todos estamos grandecitos, muchos han jugado Eliminatorias. Si vivimos lamentándonos, no vamos a mejorar. A mí me queda claro lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, que fueron mucho más cosas”.

El próximo partido de Perú será como local ante Argentina, el martes 17 de octubre, por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.