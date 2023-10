La furia de Neymar tras sufrir cobarde agresión de hinchas de Brasil: “No vengo aquí de vacaciones”

Un lamentable hecho ocurrió este jueves tras el empate 1-1 entre Brasil y Venezuela disputado en el Arena Pantanal de Cuiabá por la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Una vez finalizado el partido, Neymar sufrió una cobarde agresión por parte de los hinchas de la “Canarinha”, quienes arrojaron una bolsa de “palomitas” que golpeó en la cabeza del delantero del Al-Hilal mientras se retiraba del campo de juego.

La situación no pasó a mayores, aunque el capitán de Brasil miró desafiante hacia el sector de donde cayó el proyectil y luego condenó el lamentable hecho tras ser consultado por los medios brasileños.

“Es triste, obviamente es muy triste, no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país”, comentó el exjugador del Barcelona y PSG.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada”, sentenció.

La agresión que sufrió Neymar tras el empate de Brasil

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023