La selección de Uruguay se prepara para enfrentar este jueves a Colombia en Barranquilla en el inicio de la tercera jornada de las Clasificatorias al Mundial 2026, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán llevarse los tres puntos en un difícil desafío.

No obstante, una nueva polémica rodea al “Loco” antes de medirse a los “Cafeteros”, pues decidió dejar fuera de la convocatoria al lateral del Vasco da Gama, José Luis Rodríguez, por una insólita razón.

Según informó la prensa uruguaya, el jugador de 26 años había sido anunciado por el club brasileño como uno de los elegidos del DT de la “Celeste” e incluso se trasladó a Montevideo para viajar a Colombia, pero finalmente no fue incluido en la lista definitiva de Bielsa.

¿La razón? De acuerdo a la primera versión, Rodríguez no pudo hacer el recorrido a Barranquilla por no tener la vacuna para la fiebre amarilla, uno de los requerimientos para trasladarse a tierras colombianas. Por ese motivo, debió regresar a Río de Janeiro, tal como explicó su club.

Sin embargo, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) salieron al paso para aclarar la controvertida situación. Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, explicó que “el jugador nunca estuvo citado, se apresuró porque había una posible lesión de (Bruno) Méndez y se dejó pendiente la situación, dependiendo del grado de lesión, pero fue un golpe y no pasó a mayores”.

“Estaba reservado e iba a viajar para acá (Colombia), pero (Bruno) Méndez se recuperó y Bielsa decidió que le avisen que no viaje porque no iba a estar citado. Se le avisó al jugador que no viaje a Montevideo porque no iba a estar citado”, aclaró.

Por su parte, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, añadió: “Hubo un error, es claro. Le pedimos a la gerencia el informe para que se nos explique la situación, pero va por carriles separados. El técnico no lo desconvocó por ese motivo, sino por una cuestión deportiva”.