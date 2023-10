Con una nueva fecha de las Clasificatorias a la vuelta de la esquina, el Campeonato Nacional 2023 está en pausa y por ello es que la Universidad de Chile, y los demás equipos de Primera División, están de vacaciones.

Los azules vieron suspendido su duelo ante Everton, por lo que tras los Juegos Panamericanos deberán enfrentar cinco partidos antes del cierre de la temporada 2023.

Uno que sabe la presión de jugar en los universitarios, es Hugo Droguett. El ex seleccionado nacional defendió los colores de la Universidad de Chile entre el 2005 y el 2006, etapa que recordó con cariño.

“Para mí jugar en la U fue lo máximo, fue un premio para mi carrera. Cuando me desecharon de la UC di la vuelta larga para llegar al club. Estuve en Temuco, hice buena temporada, pasé por Universidad de Concepción y de ahí llegué”, comentó en conversación con En Cancha.

Agregó que “con Universidad de Chile fue un pololeo corto pero intenso. Estuve un año, jugué dos finales y creo que no cualquiera rinde en un equipo grande luego de estar en uno con menos repercusión. Si bien me tocó siendo joven, fue la guinda de la torta”, sostuvo.

Pero además, tuvo tiempo para reconocer su gran dolor con los azules: “siempre quise volver a la U, pero nunca se dio la oportunidad. Quedé con esa ‘espinita‘ de saldar la deuda que en ese entonces sentía por perder el penal en la final 2006 con Colo Colo. Hasta el día que me muera tendré esa frustración de no haber podido ser campeón“, esgrimió.

Hugo Droguett y la UC

Previo a su paso por la Universidad de Chile, el ex volante defendió a la otra universidad santiaguina, Universidad Católica: “Nunca supe por qué me echaron de Católica, qué error cometí. Me acuerdo que me mandaron a préstamo a Deportes Temuco, jugué toda la temporada y después tenía que volver. Sin embargo, me comunican de manera abrupta que no contarían más conmigo”, confesó.