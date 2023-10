Ya es una realidad: Arabia Saudita oficializa su candidatura para organizar el Mundial 2034

Hasta que se hizo realidad. Durante ese lunes Arabia Saudita oficializó su candidatura para organizar el Mundial de Fútbol 2034.

Por medio de un comunicado, desde el país asiático señalaron que irán con todo para ser los anfitriones de la cita planetaria.

“El Reino de Arabia Saudita ha anunciado su intención de postularse para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2034. Liderada por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAFF), la candidatura para 2034 pretende ofrecer un torneo de clase mundial”, publicó en su sitio la federación del país asiático.

En esa línea, agregaron que “inspirándose en la transformación social y económica de Arabia Saudí en el marco de la Visión 2030, así como en el antiguo amor del país por el deporte rey, la candidatura de Arabia Saudí 2034 pretende dar la bienvenida al mundo al Reino y promete un acontecimiento emocionante y memorable para los aficionados”.

En ese contexto, el presidente de la federación del país asiático, señaló: “Creemos que es el momento adecuado para que Arabia Saudita sea sede de la Copa Mundial de la FIFA. Nuestra apuesta está impulsada por el amor por el juego y el deseo de verlo crecer en todos los rincones del mundo. Queremos celebrar nuestra cultura futbolística y compartir nuestro país con el mundo”.

It’s official! We have submitted our Letter of Intent to FIFA for hosting the 2034 FIFA World Cup ✅

This move marks the first formal step in our bid process and confirms our complete commitment to #Saudi2034. This comes after SAFF received support from over 70 Member… pic.twitter.com/DqieSDVo19

— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 9, 2023