Postula al Puskás: El golazo de Jimmy Martínez en la goleada de Huachipato sobre Calera

Este viernes por la noche, con un verdadero partidazo, Unión La Calera y Huachipato le dieron el vamos a la jornada 26 del Campeonato Nacional, duelo donde Jimmy Martínez marcó un golazo.

Los “acereros” derrotaron 4-2 a los “cementeros” en su casa y treparon a lo más alto de la clasificación general, a la espera de lo que haga Cobresal este sábado ante Curicó Unido en La Granja.

Cuando su equipo derrotaba 3-1 a Unión La Calera, y Diego Buonanotte (84′) recién marcaba el primer descuento para el local, apareció Jimmy Martínez con su golazo.

El volante le quitó la pelota precisamente al ex Universidad Católica, levantó la vista y vio que Omar Carabalí estaba adelantado. Desde unos metros antes del mediocampo, el ex Universidad de Chile disparó y sorprendió al ex Colo Colo.

Un golazo que postula solo a los Premios Puskás y que, por supuesto, se robó todas las miradas en redes sociales y entre los hinchas.

El golazo de Jimmy Martínez