“Si él no cumple metas personales…”: el aviso de Daniel Morón sobre el futuro de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, se refirió a la posibilidad de que Gustavo Quinteros continúe en la banca del club el 2024, considerando que el entrenador finaliza contrato en diciembre de este año.

“Él está feliz en Chile y en Colo Colo, pero si no cumple metas personales, no tiene intención en seguir”, avisó el ex portero albo este miércoles, tras la clasificación del “Cacique” a la final de la Copa Chile 2023.

De cara a las negociaciones, el “Loro” se mostró optimista en poder llegar a un acuerdo con el estratega argentino-boliviano. “Nos gustan los procesos largos, ambos coincidimos en puntos de encuentro y seguramente vamos a seguir avanzando con él, porque es un gran técnico, excepcional”, comentó.

Además, dejó claro que en Blanco y Negro tienen un “plan B” si es que Quinteros decide irse. “Siempre tenemos nombres, no podemos tener las espaldas descubiertas en caso de que el técnico nos deje por alguna razón. A veces las selecciones levantan técnicos o a fin de año no se cumplieron metas o llega una oferta irrechazable. Estamos atentos y tenemos cosas vistas para ir a la búsqueda, pero ahora no estamos buscando entrenador, para nada”, señaló.

Por otro lado, Daniel Morón tuvo palabras para Magallanes, rival de Colo Colo en la final de la Copa Chile 2023. “Vimos el partido que tuvieron con la U. de Concepción, donde perdieron y por diferencia de goles pudieron clasificar. Tendremos que prepararnos para enfrentar a un equipo que hoy está en una situación complicada (zona de descenso), tienen que jugarse muchas cosas en lo que queda de campeonato”, indicó.

“Nosotros estamos en una situación más cómoda, diferente a la de ellos. Vamos a tener un partido previo contra Magallanes el 7 de noviembre, así que nos vamos a encontrar en dos oportunidades en la parte final del año”, concluyó.