Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la FIFA dio a conocer su nómina con los réferis convocados para desempeñar funciones en el Mundial Sub 17 de Indonesia 2023, certamen que se llevará a cabo entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre

Desde el ente rector del fútbol seleccionaron a 18 jueces que dirigirán partidos, 36 árbitros asistentes y 18 oficiales que estarán encargados del VAR.

Entre los réferis que fueron designados, solo hay un representante de Chile. Se trata de Rodrigo Carvajal, quien fue elegido para cumplir labores en el VAR.

El grupo de árbitros sudamericanos convocados está conformado por un chileno, un brasileño, un colombiano, un paraguayo, tres ecuatorianos, tres bolivianos, tres peruanos y tres uruguayos.

Cabe recordar que la selección chilena, dirigida por Hernán Caputto en ese momento, no pudo clasificar al Mundial Sub 17 de Indonesia 2023 tras terminar como colista en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 disputado en abril pasado.

18 referees

36 assistant referees

18 video match officials

Congratulations to the match officials who have been selected for this year's #U17WC in Indonesia! 👏

— FIFA (@FIFAcom) September 27, 2023