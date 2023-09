Sampaoli asegura que Flamengo perdió la Copa de Brasil “injustamente” y se niega a renunciar: “Esa valoración la tiene que hacer el presidente”

Jorge Sampaoli sufrió otro fracaso al mando del Flamengo luego de perder el título de la Copa de Brasil ante Sao Paulo este domingo, tropiezo que se sumó a la temprana eliminación en Copa Libertadores y a los lejos que está de pelear el campeonato en el Brasileirao.

A pesar de la irregular campaña y de que los hinchas piden su salida, el ex DT de Chile recalcó que no se plantea renunciar. “Esa valoración la tiene que hacer el presidente del club. Sé que llegué a un equipo en crisis, que había perdido cuatro finales. En estos cinco meses me dediqué 24 horas al día a cambiar esa realidad. Indudablemente no aconteció lo que yo quería”, señaló en rueda de prensa tras el partido contra Sao Paulo.

“El equipo en partidos importantes no estuvo a la altura”

En cuanto a los negativos resultados que arrastra con el “Mengao”, el casildense indicó que “conozco la tención, la presión y la obligación que hay en un club como Flamengo, intenté de muchas formas que el equipo tenga la tranquilidad para jugar, pero tuvo muchos altos y bajos, en partidos importantes no estuvo a la altura. El equipo tendrá que encontrar regularidades si quiere lograr éxitos a futuro”.

Por último, Jorge Sampaoli calificó como “injusto” el haber perdido el título de la Copa de Brasil. “La regularidad, conmigo y sin mí, el equipo no la tuvo. Hubo partidos que marcaron a este club, como la eliminación en la Copa Libertadores, pero esta Copa de Brasil, Flamengo la perdió injustamente”, concluyó.

Ahora, al técnico argentino y sus dirigidos les queda intentar acercarse a los primeros puestos del Brasileirao. El “Fla” marcha séptimo con 40 puntos, a 11 unidades del puntero, Botafogo.