Sebastián Pérez explica la lesión que lo deja fuera de la temporada en Unión Española: “Se me cortó el tendón de un día para otro”

El arquero de Unión Española, Sebastián Pérez, conversó este jueves con Los Tenores el día después de la intervención quirúrgica a la que se sometió el miércoles por problemas en el dedo pulgar de su mano derecha.

“Salió todo bien con la operación, como todos esperábamos. Al menos debería estar tres meses fuera, estoy asimilando no jugar el resto del torneo. Debo asegurarme que el tendón pegue bien“, aseguró el “Zanahoria”, quien evidenció que la dolencia no se provocó debido a algún choque o impacto mayor practicando con los hispanos.

“Fue raro todo esto. Tenemos un hueso en la muñeca, el cual estaba como un cuchillo por todo el trajín que tengo, y de un día para otro se me cortó el tendón. Iba caminando y de la nada veo mi dedo algo hacia abajo, me asusté, me hice exámenes y pasó todo. Fue antes del entrenamiento incluso”, planteó Sebastián Pérez, que desconocía el problema que le impedirá a Unión Española contar con el uruguayo Thiago Cardozo, pues sólo se puede reemplazar a jugadores lesionados por futbolistas que estén libres, cuestión que no sucede con el deportista cuyo pase pertenece a Peñarol.

Al margen de eso, el arquero no quiso proyectar más allá su permanencia en el cuadro de Independencia, considerando que tienen opciones de comprarle su pase a la UC. “Estaba disfrutando el jugar, hacer las cosas bien. Es una campaña distinta a con la UC, estaba haciendo un buen campeonato. Estaba contento (…) Toca centrarse en el equipo y yo en recuperarme. Es un tema que tienen que ver entre clubes. Me toca pensar en recuperarme”, remarcó.

Las definiciones de Sebastián Pérez

Con 32 años y su titularidad afianzada en Unión Española, expuso su postura ante la expulsión que sufrió ante los cruzados semanas atrás. “Tomé una muy mala decisión en salir tan afuera. Iba cojeando al arco y veo la segunda amarilla. Nunca le falté el respeto al árbitro, el cuarto inventó que lo insulté. Nunca hubo un desmadre, sólo me fui cojeando. Hasta hoy tengo un pequeño dolor en el pie por el choque, que fue muy fuerte”, apuntó, junto con hacer un espacio para valorar a otros porteros del Campeonato Nacional 2023.

“Venía jugando bien, pero no me voy a poner delante de otros colegas. Me gusta lo que está haciendo Tomás Ahumada, viene haciendo las cosas bien. Tuvo un bajón, pero estar considerado en microciclos le ha ayudado“, apuntó el “Zanahoria”, que no escondió su interés en volver a ser considerado en la selección chilena.

“Siempre ha estado la ilusión de un llamado, me entreno para eso. Cuando me citaron creo que lo hice bien. Cuando vuelva lo haré para seguir peleando en el club y se me abran las puertas de la selección”, dijo, además de plantear su postura ante la rotación de arqueros que desarrolla Colo Colo.

“La continuidad es muy importante. Me pasó una vez como ahora en Colo Colo. En Chile no da para jugar cada dos partidos, no es como en Inglaterra o Brasil, donde requieres 30 o 35 jugadores para todos los campeonatos“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.