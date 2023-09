Ole Gunnar Solskjaer, exentrenador del Manchester United, recordó el regreso de Cristiano Ronaldo a los “Diablos Rojos” a mediados de 2021 y explicó por qué no funcionó el segundo ciclo del portugués, quien finalmente terminó partiendo al fútbol de Arabia Saudita.

“Fue una decisión muy difícil de rechazar y sentí que teníamos que tomarla, pero resultó mal. Se sintió muy bien cuando firmó y los fanáticos sintieron lo mismo en ese partido ante Newcastle. Seguía siendo uno de los mejores goleadores del mundo y parecía fuerte”, dijo el estratega a The Athletic.

“Pero cuando tienes un grupo necesitas que todos tiren en la misma dirección. Cuando las cosas no iban bien, se podía ver que ciertos jugadores y egos salían a relucir“, indicó.

En esa línea, Solskjaer criticó con dureza a varios de los jugadores que tuvo bajo su tutela en el Manchester United. “Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos”, aseguró el entrenador noruego, aunque no especificó a qué futbolistas se refería.

“No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida“, sentenció.