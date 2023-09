Nicolás Núñez aspira a recuperar tres jugadores en la UC para la reanudación del campeonato: “Están en su último período de adaptación”

El entrenador de la UC, Nicolás Núñez, sacó cuentas alegres de la derrota en duelo amistoso la semana pasada ante River Plate, apuntando a darle una mejor fisonomía de juego al plantel.

“Era importante medirnos ante un rival en pleno período de buscar un funcionamiento. Quizá era un riesgo medirse ante un rival tan potente, pero las conclusiones son positivas. Demostramos que podemos competir a un buen nivel y que lo puede hacer estando en su máximo nivel de tensión, independiente del rival. Pudimos ver muchos jóvenes, que serán alternativas. No nos sobra nada, asi que ir buscando en la cantera es muy bueno”, planteó el DT cruzado, que valoró los progresos del colectivo.

“Hemos tenido la oportunidad de entrenar mucho más. Nos enfocamos en dos o tres conceptos defensivos y ofensivos, no sumar mucho más, y reforzarlos en el tiempo. Tenemos que generar mucho más, ser un equipo más peligroso“, remarcó, junto con detenerse en las cualidades de uno que jugó sus primeros minutos con el club en Argentina: Ousman Touray.

“Es un chico que lleva menos de un año. Tiene cualidades importantísimas, llama la atención, es fuerte, ataca los espacios. Es una de las alternativas que hemos estado mirando. Si rinde, tendrá un espacio acá. Va un poco más lento en su proceso de adaptación a los conceptos, pero le veo muchas cualidades desde la potencia física y sostener el balón lejos de nuestro arco“, dijo el entrenador de la UC.

Nicolás Núñez y la reanudación del Campeonato Nacional 2023

Al momento de proyectar el próximo duelo de los cruzados, ante su exequipo, Magallanes, el director técnico del elenco precordillerano se mostró optimista en torno a la opción de contar para aquel encuentro con los lesionados Guillermo Burdisso, Alfonso Parot y César Pinares.

“Ya están en su último período de readaptación. Burdisso jugó algunos minutos en el amistoso también hoy. Esperamos contar con él y que todos puedan estar a disposición el 24“, planteó luego de haber dirigido este jueves en un partido a puertas cerradas donde vencieron a Barnechea.

Proyectando el regreso de la actividad oficial, no podrán contar con el suspendido Alexander Aravena, del cual Nicolás Núñez valoró su paso por la selección chilena. “Si quiere estar nuevamente, sabe que debe rendir acá y no puede bajar desde ese punto de vista. La inclusión de jugadores jóvenes depende de que el colectivo funcione, pero estoy feliz de que esté ahí. Quizá no lo hizo lo bien que él esperaba, pero tengo fe en que va a seguir insistiendo y en que va a ayudar muchísimo a la selección en lo que viene para adelante“, concluyó en San Carlos de Apoquindo.