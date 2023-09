Esteban Pavez comienza a resignarse tras igualdad frente a Copiapó: “Ya no depende de nosotros para ser campeón”

Esteban Pavez, volante de Colo Colo, habló con los medios después de la igualdad 1-1 entre el Cacique y Deportes Copiapó este jueves en el Estadio Monumental, resultado que alejó a los albos de la pelea por el título en el Campeonato Nacional 2023.

El mediocampista tuvo una noche para el olvido, debido a que además del resultado, se fue expulsado cuando el cotejo ya estaba cerca de finalizar.

Al respecto, comenzó diciendo que “estábamos hablando con los muchachos y fue un poco triste lo que pasó hoy. Hace rato veníamos pensando en este partido y no se nos dio. No hemos estado finos en la definición y por eso estamos en la posición que estamos, ya no depende de nosotros para ser campeón“.

En esa línea, fue enfático en señalar: “Vamos a luchar hasta el final y sabemos que el próximo partido con Cobresal es crucial, ya que tenemos que ganar y no podemos seguir dando ventajas”.

Respecto a la tarjeta roja que le pusieron en el compromiso, el volante manifestó que “ojalá que los árbitros dejen jugar más. Hoy todas las faltas fueron a favor de ellos e hicieron tiempo desde el primer minuto, pero es su juego. Siento que mi tarjeta roja no fue expulsión, ya que yo nunca le falte el respeto al árbitro. Estoy bastante apenado por mi primera expulsión del año”.

Finalmente, Pavez lanzó: “Me voy caliente por la tarjeta y también por el resultado. Me voy muy triste con todo lo que pasó hoy y por irnos con las manos prácticamente vacías, con la sensación que arriba nos está faltando para llevarnos los triunfos”.