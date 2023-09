Multan a 25 clubes del fútbol femenino por infracciones laborales, de higiene y seguridad tras fiscalización de la Dirección del Trabajo

Este viernes, la Dirección del Trabajo anunció que 25 clubes del fútbol femenino fueron multados por infracciones laborales, de higiene y seguridad, esto luego de un programa inspectivo nacional realizado en agosto pasado.

Las fiscalizaciones se llevaron a cabo en 36 equipos chilenos. De ellos, 14 elencos son de la Primera División y 22 cuadros militan en la Primera B.

La suma de todas esas multas alcanzaron una cifra total cercana a los 193 millones de pesos. En tanto, las multas más grandes fueron de $3.791.940, monto que deberán pagar algunos clubes del fútbol femenino.

No contar con vestidor con casillero y guardarropa, no disponer de duchas con agua fría y caliente, no proporcionar ropa de trabajo corporativa-deportiva, no contar con servicios higiénicos, no mantener lugares de trabajo con condiciones sanitarias y ambientales, son algunas de las 21 infracciones que detectó la Dirección del Trabajo.

El detalle de los resultados de las fiscalizaciones